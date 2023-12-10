انتهت الدوري الإنجليزي - سيتي (2)-(1) لوتون

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 16:04

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة لوتون تاون ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويحل حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفا على لوتون الصاعد حديثا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

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انتهت

ق 78: ألفاريز يسدد كرة قوية للغاية لكن ذهبت لأعلى المرمى قليلا.

لم يطرد براون.

ق 69: تدخل تقنية الفيديو من أجل مراجعة حالة من الممكن أن يطرد جاكوب براون لاعب لوتون بعد تدخل على فودين.

ق 67: تسديدة خطيرة من روس باركلي لاعب لوتون وتبعد عن المرمى قليلا.

ق 64: جووووووووول وقلب الطاولة من سيتي للوتون عن طريق جاك جريليش بعد عرضية من ألفاريز ليضع جريليش الكرة في الشباك بسهولة.

ق 61: جوووووووول برناردو سيلفا يسدد كرة دون استلامها من داخل منطقة الجزاء وتسكن شباك لوتون.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3: جوووووووول إليجاه أديبايو يسجل الأول للوتون برأسية في شباك إيدرسون

ق35: محاولة أخرى من جاك جريليش، هل اقترب سيتي من التسجيل

ق29: جوليان ألفاريز يحاول تسجيل أول أهداف اللقاء

ق27: تسديدة أرضية من فودين من خارج المنطقة والحارس يتصدى على مرتين

ق25: لا تهديد على المرميين

ق15: ربع ساعة تمر بلا أهداف

ق2: حارس لوتون يتصدى لتسديدة فودين

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي لوتون
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