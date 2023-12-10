تشكيل سيتي - في غياب هالاند.. جوارديولا يهاجم لوتون بألفاريز وفودين

يدفع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بالثلاثي جوليان ألفاريز وفيل فودين وجاك جريليش في الخط الأمامي أمام لوتون تاون، في ظل غياب الهداف إرلينج هالاند.

ويحل حامل لقب الدوري الإنجليزي ضيفا على لوتون الصاعد حديثا ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي في الرابعة مساء.

تأكد غياب هالاند هداف مانشستر سيتي عن صفوف فريقه بسبب الإصابة.

ويعود الإسباني رودري لصفوف فريقه بعد الغياب عن لقاء أستون فيلا بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – ناثان آكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين – جاك جريليش – خوليان ألفاريز.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن فريق مانشستر سيتي سافر لملاقاة لوتون بدون هالاند المصاب.

غياب هالاند هداف الفريق تعد ضربة موجعة للفريق الذي يستعد لخوض 3 مباريات خلال أسبوع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، ويعاني منذ تذبذب في النتائج مؤخرا.

إذ لم يحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات من الدوري الإنجليزي، فقد تعادل 3 مباريات وخسر أخرى.

سيلعب الفريق السماوي ضد لوتون تاون يوم الأحد، ويلاقي النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، ثم يواجه كريستال بالاس يوم السبت، قبل السفر إلى السعودية.

وينتظر سيتي الفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني لملاقاته في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الثلاثاء 19 ديسمبر الجاري.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

بينما يأتي لوتون في المركز الـ18 بـ9 نقاط.

ويحتل هالاند صدارة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ملاحقه محمد صلاح.

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