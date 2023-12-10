انتهت مجموعة الزمالك - أبو سليم (1)-(0) سوار

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في الجولة الثالة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ويحتل أبو سليم المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل سوار المجموعة بدون نقاط، وساجرادا في الوصافة بـ3 نقاط، ويتصدر الزمالك بالعلامة الكاملة.

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انتهت

ق 70: مروان السواعي لاعب أبو سليم يهدر رأسية بدون أي ضغط عليه بعد عرضية من ركلة حرة إذ بعدت الكرة قليلا عن المرمى.

ق 61: جووووول محمد القاضي يسجل الهدف الأول لأبو سليم بعد خطأ فادح من كومباسا بعدم قدرته على السيطرة على الكرة بيده ليستغل القاضي الخطأ ويسجل.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 31: بيتير نوورا مهاجم أبو سليم يهدر انفرادا تاما بمومو كومباسا حارس مرمى سوار بعدما طالت منه الكرة ليخرج كومباسا ويمسك الكرة.

ق 20: تسديدة خطيرة من محمد كامارا مهاجم سوار بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.

بداية المباراة