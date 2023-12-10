انتهت مجموعة الزمالك - أبو سليم (1)-(0) سوار

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:55

كتب : FilGoal

فريق سوار الغيني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أبو سليم الليبي وسوار الغيني في الجولة الثالة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

ويحتل أبو سليم المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل سوار المجموعة بدون نقاط، وساجرادا في الوصافة بـ3 نقاط، ويتصدر الزمالك بالعلامة الكاملة.

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انتهت

ق 70: مروان السواعي لاعب أبو سليم يهدر رأسية بدون أي ضغط عليه بعد عرضية من ركلة حرة إذ بعدت الكرة قليلا عن المرمى.

ق 61: جووووول محمد القاضي يسجل الهدف الأول لأبو سليم بعد خطأ فادح من كومباسا بعدم قدرته على السيطرة على الكرة بيده ليستغل القاضي الخطأ ويسجل.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 31: بيتير نوورا مهاجم أبو سليم يهدر انفرادا تاما بمومو كومباسا حارس مرمى سوار بعدما طالت منه الكرة ليخرج كومباسا ويمسك الكرة.

ق 20: تسديدة خطيرة من محمد كامارا مهاجم سوار بعدما تسلم الكرة من داخل منطقة الجزاء وسددها أعلى المرمى.

بداية المباراة

الزمالك كأس الكونفدرالية ساجرادا أبو سليم
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