برونو: لا أعرف سبب السقوط بعد كل فوز

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز

تعجب برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد مما يحدث لفريقه بعد كل فوز يحققه، حين يسقط في فخ التعادل أو الهزيمة.

يونايتد الذي انتصر على تشيلسي الأسبوع الماضي، سقط بنتيجة 3-0 أمام بورنموث يوم السبت.

وقال برونو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان الأمر هكذا دائمًا عندما نفوز بمباراة، وفي المباراة التالية لا نؤدي بنفس الطريقة التي كنا نفعلها من قبل".

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وأضاف "لا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب نقص التركيز أو أي شيء آخر، ولكن هذا شيء يجب أن نكون على دراية به بعد الفوز بأي مباراة".

وتابع "علينا أن نحقق هذا الثبات في الفوز بالمباريات، حتى في بعض الأحيان إذا كنا نقدم أداء ضعيفا، ولكننا يجب أن نحقق الفوز".

وشدد البرتغالي "كنا بحاجة إلى المزيد من اللاعبين المتحمسين للتسجيل، كما فعلنا في المباراة الأخيرة ضد تشيلسي".

وحقق بورنموث انتصارا تاريخيا على منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيم اللقاء على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ويطلق عليه مسرح الأحلام.

وسجل أهداف بورنموث كل من دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي.

وتمكن بورنموث من الفوز على مانشستر يونايتد بأكبر نتيجة في تاريخه إذ لم يفز بثلاثية من قبل على الشياطين الحمر.

كما أن الفوز جاء بعد 10 مباريات لم يعرف فيها بورنموث الانتصار على مانشستر يونايتد إذ خسر في 9 مباريات وتعادل في أخرى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بورنموث ليصل للنقطة 19 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 27 في المركز السادس.

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز
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