تشكيل صنداونز - شالويلي وزواني أساسيان أمام بيراميدز

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:35

كتب : FilGoal

صنداونز

أعلن نادي صنداونز تشكيله الأساسي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة عصرا على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

ويبدأ بيتر شالويلي وثيمبا زواني بشكل أساسي أمام بيراميدز.

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وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:

حارس المرمى: رونين ويليامز.

الدفاع: موسى ليبوسا – تيبوهو موكوينا – عبد المنعم بوطويل - جوموليمو كيكانا.

الوسط: خوليسو موداو – ثابيلو ماسيكو – مارسيلو أليندي.

الهجوم: ثيمبا زواني – بيتر شالويلي - لوكاس ريبيرو.

وجمع كل من صنداونز وبيراميدز 3 نقاط من أول جولتين، بينما يتقاسم مازيمبي ونواذيبو الصدارة بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات.

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