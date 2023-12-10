تشكيل صنداونز - شالويلي وزواني أساسيان أمام بيراميدز
الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:35
كتب : FilGoal
أعلن نادي صنداونز تشكيله الأساسي لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة عصرا على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.
ويبدأ بيتر شالويلي وثيمبا زواني بشكل أساسي أمام بيراميدز.
وجاء تشكيل صنداونز كالتالي:
حارس المرمى: رونين ويليامز.
الدفاع: موسى ليبوسا – تيبوهو موكوينا – عبد المنعم بوطويل - جوموليمو كيكانا.
الوسط: خوليسو موداو – ثابيلو ماسيكو – مارسيلو أليندي.
الهجوم: ثيمبا زواني – بيتر شالويلي - لوكاس ريبيرو.
وجمع كل من صنداونز وبيراميدز 3 نقاط من أول جولتين، بينما يتقاسم مازيمبي ونواذيبو الصدارة بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات.
نرشح لكم
مدرب مونبيلييه: اللاعبون يفكرون في كأس أمم إفريقيا أكثر من ناديهم مباشر دوري الأبطال - صنداونز (0)-(0) بيراميدز.. رأسية سهلة في يد الشناوي مباشر مجموعة الزمالك - أبو سليم (0)-(0) سوار.. إهدار انفراد تام من أصحاب الأرض تشكيل بيراميدز - السعيد بديلا أمام صنداونز.. ورمضان والكرتي أساسيان طارق قنديل يمثل الأهلي في حفل جوائز كاف بالمغرب ساجرادا: الزمالك المرشح الأول للفوز بـ الكونفدرالية.. وننافس أبو سليم على التأهل مواعيد مباريات الأحد 10 ديسمبر 2023.. بيراميدز ضد صنداونز ومانشستر سيتي لاستعادة الهيبة دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا