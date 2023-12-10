تشكيل بيراميدز - السعيد بديلا أمام صنداونز.. ورمضان والكرتي أساسيان

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:19

كتب : بسام أبو بكر

نواذيبو ضد بيراميدز

يجلس عبد الله السعيد على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الأساسي والذي شهد تواجد رمضان صبحي ووليد الكرتي.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في تمام الثالثة عصرا على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا.

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وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكاي

مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

وجمع كل من صنداونز وبيراميدز 3 نقاط من أول جولتين، بينما يتقاسم مازيمبي ونواذيبو الصدارة بـ 4 نقاط من ثلاث مباريات.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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