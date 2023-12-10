طارق قنديل يمثل الأهلي في حفل جوائز كاف بالمغرب

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 14:01

كتب : حسام نور الدين

طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة بحضور حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالمغرب.

ويستضيف المغرب حفل جوائز كاف غدا الإثنين لاختيار الأفضل في عام 2023.

وينافس الأهلي على أكثر من جائزة ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي.

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إذ ينافس الأهلي على لقب أفضل ناد في إفريقيا لعام 2023 أمام كل من الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي.

بينما يدخل محمد الشناوي قائد الفريق في منافسة مع ياسين بونو وأندريه أونانا بجائزة أفضل حارس مرمى.

أما أفضل لاعب داخل القارة فيتنافس بيرسي تاو مع كل من بيتر شيلويلي وفيستون ماييلي.

وأخيرا يتنافس هدف محمود عبد المنعم "كهربا" في مرمى الأهلي على جائزة أفضل هدف في العام.

ويقام الحفل في المغرب يوم 11 ديسمبر الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. وتستضيف مراكش المغربية الحفل.

وتمتد فترة مراجعة الجوائز للفترة من سبتمبر 2022 وحتى يونيو 2023.

سيتم خلال الحفل الإعلان عن جائزة أفضل لاعب داخل القارة وأفضل لاعب يلعب خارجها، وأفضل لاعب شاب وأفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل منتخب.

كذلك سيتم الكشف عن جائزة أفضل مدرب وأفضل هدف وأفضل لاعبة في أندية إفريقيا.

ولم تقدم الجائزة في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

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