دروجبا يتحدث عن أحدث إنجازات صلاح: توقعت ذلك قبل 6 سنوات

تحدث الإيفواري ديديه دروجبا أحد أساطير الكرة الإفريقية عن الإنجاز الجديد الذي حققه محمد صلاح بدخول قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

دروجبا الذي تألق في صفوف تشيلسي كان أبرز اللاعبين الأفارقة الذين ظهروا في الدوري الإنجليزي، قبل أن يأتي صلاح ليحطم العديد من أرقامه القياسية.

وأعاد دروجبا نشر تغريدة خاصة به منذ عام 2017 توقع فيها تاريخ صلاح الذي يسطره في الدوري الإنجليزي.

التغريدة كانت في ديسمبر 2017 بعد فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب إفريقي المقدمة من BBC، وقال فيها دروجبا: "تستحقها يا أخي، فخور بك جدا، أسطورة في طور التكوين، الأفضل لم يأت بعد".

Tweeted that six years ago…and the rest is history @MoSalah Congratulations my Brother on another milestone Stay blessed ❤️@premierleague 150 goals https://t.co/gCl5O4AE9j — Didier Drogba (@didierdrogba) December 9, 2023

وعلق دروجبا على تغريدته القديمة بقوله "لقد غرّدت بذلك منذ ست سنوات والباقي أصبح تاريخا يا صلاح".

وأضاف "ألف مبروك يا أخي على إنجازك الجديد بالوصول لـ150 هدفا في الدوري الإنجليزي، دمت مباركا".

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

ذلك الهدف كتب العديد من الأرقام التاريخية لصلاح والتي جاءت كالتالي:

** أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

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آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

** وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 327 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 200 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.