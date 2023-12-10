ساجرادا: الزمالك المرشح الأول للفوز بـ الكونفدرالية.. وننافس أبو سليم على التأهل

اعترف نونو مارتينيز المدير الرياضي لنادي ساجرادا الأنجولي بقوة فريق الزمالك ورشحه كأبرز المرشحين لحصد لقب الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد تغلب على ساجرادا بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية لينفرد الأبيض بقمة المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقال نونو مارتينيز عبر القناة الأولى: "ذاكرنا الزمالك بشكل جيد جدا ولكنه مباراة صعبة جدا أمام أحد أقوى الأندية، والخسارة بفارق هدف يعني أننا قدمنا لقاء جيد".

وتابع "تأثرنا خلال المواجهة وأحد هذه الأسباب هو تعود الزمالك على الملعب بينما نحن نلعب للمرة الأولى".

وكشف المدير الرياضي لنادي ساجرادا "كنا نحاول قدر الإمكان الخروج بنتيجة إيجابية ولكن كان من الواضح تدريب الزمالك على التسديد من خارج المرمى".

وشدد مارتينيز "الزمالك لديه ثلاثة لاعبين مؤثرين جدا أبرزهم رقم 25 -زيزو- وأيضا شيكابالا".

وواصل "الأمر بكل وضوح أن الزمالك أقوى فريق في المجموعة، وأتوقع أننا نأتي خلفهم ونريد الصعود في المركز الثاني وينافسنا على ذلك أبو سليم الليبي".

وكشف المدير الرياضي لساجرادا "كانت لدينا صدمة وقت إجراء القرعة بعدما أسفرت عن وقوعنا مع الزمالك، هم فريق منظم وقوي جدا".

واختتم تصريحاته "أنا صريح مع نفسي، لذلك أتوقع أن الزمالك هو المرشح الأبرز لحصد لقب الكونفدرالية هذا الموسم، ربما ندخل في سباق كمنافسة ولكنهم أبرز مرشح لحصد اللقب بكل تأكيد".

ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع أبو سليم صاحب المركز الثاني والذي يواجه سوار الغيني اليوم الأحد.