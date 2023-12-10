كرة يد - ديفيز: لم أشك في تتويجنا باللقب رغم إثارة الدقائق الأخيرة أمام الزمالك

أعرب ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي عن ثقته في تحقيق الفوز أمام الزمالك رغم إثارة الدقائق الأخيرة بين الفريقين.

وحقق الأهلي لقب السوبر المصري لكرة اليد بالتغلب على الزمالك بنتيجة 26-24 بالمباراة التي أقيمت بالفجيرة الإماراتية.

وشهد اللقاء إثارة كبرى في الثواني الأخيرة بعد التعادل بنتيجة 24-24 قبل أن يحسم الأهلي اللقب في النهاية بفارق هدفين.

وقال ديفيز عبر قناة أون تايم سبورتس: "في البداية أشكر كل من ساهم في تتويج الأهلي بلقب السوبر، بداية من مجلس إدارة النادي الأهلي الذي يدعمنا دائما، كما أوجه الشكر للجهاز الفني وجماهير النادي التي وقفت بجانبا بشكل كبير".

أما عن إثارة الدقائق الأخيرة فشدد ديفيز "لم أشك بأننا سنخسر رغم تلك الإثارة، فالكل يؤدي دوره باحترافية كبيرة".

وأضاف المدرب الإسباني "أعلم أن مواجهة الزمالك لها خصوصية وتكون صعبة لأنها أمام الغريم التقليدي، دائما ما تكون النتيجة متقاربة ولكنني أؤمن بفريقي وكنت أثق في تحقيقنا للفوز".

وكان الأهلي قد حقق فوزه الثاني على الزمالك هذا الموسم بعد الفوز 25-24 في ختام المرحلة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

وبسؤاله عن رأيه في تصرف لاعبي الأهلي بلقطة إصابة محمد مودي لاعب الزمالك أجاب "داخل الملعب نحن نتنافس ضد الغريم التقليدي ولكن عندما تحدث أي مشكلة فمجتمع كرة اليد صغير والجميع يعرف بعضه".

واختتم ديفيز تصريحاته "لذلك فالمنافسة داخل الملعب فقط بعد ذلك نحن أصدقاء".

وكان محمد هشام مودي صانع ألعاب الزمالك قد تعرض لإصابة قوية في الدقائق الأخيرة من المباراة، وساعد لاعبو الأهلي في حمله خارج الملعب من أجل تلقي العلاج بسبب عدم قدرته على السير بصورة طبيعية.