تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل والصناعة أمام كريستال بالاس ووصل لهدفه رقم 200 مع الحمر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على كريستال بنتيجة 2-1، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7 درجات من عشرة.

فيما كان الحارس أليسون بيكر صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ8.1 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 14 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 327 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 200 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.