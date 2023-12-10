تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

الأحد، 10 ديسمبر 2023 - 11:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل والصناعة أمام كريستال بالاس ووصل لهدفه رقم 200 مع الحمر، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول المثير على كريستال بنتيجة 2-1، في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
كولومبوس يتوج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الثالثة بعد التغلب على لوس أنجلوس في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام بالاس حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7 درجات من عشرة.

فيما كان الحارس أليسون بيكر صاحب أعلى متوسط تقييم في ليفربول بـ8.1 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 14 هدفا في 21 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 327 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 200 هدف وصنع 86 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
مواعيد مباريات الأحد 10 ديسمبر 2023.. بيراميدز ضد صنداونز ومانشستر سيتي لاستعادة الهيبة إيمري عن 15 فوزا متتاليا على ملعب أستون فيلا: لم ولن أحققه مرة أخرى في مسيرتي أرتيتا: لم يقدم أحد ما فعلناه أمام أستون فيلا.. ولا نستحق الخسارة ليفربول المستفيد.. أستون فيلا يكمل السلسلة التاريخية ويسقط أرسنال بهدف مكجين تين هاج: أنا المسؤول عن أخطاء اللاعبين.. ومنحنا بورنموث الظروف المثالية للفوز انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (0) أرسنال.. ليفربول في الصدارة كلوب مشيدا بـ صلاح: احتفلنا بهدفه الـ 200 بشكل صاخب.. رقم رائع للاعب سوبر "مسرح رعب" لصاحب الأرض.. بورنموث يحقق انتصارا تاريخيا على مانشستر يونايتد بثلاثية
أخر الأخبار
ساجرادا: الزمالك المرشح الأول للفوز بـ الكونفدرالية.. وننافس أبو سليم على التأهل 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب السعودية يستعد لكأس آسيا بـ3 وديات 16 دقيقة | سعودي في الجول
NBA - ليكرز يتوج بالنسخة الأولى لكأس الرابطة 26 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة يد - ديفيز: لم أشك في تتويجنا باللقب رغم إثارة الدقائق الأخيرة أمام الزمالك 52 دقيقة | كرة يد
بايرن يوضح إصابة نجمه ويعلن غيابه لفترة ساعة | الكرة الأوروبية
لاوتارو يتحدث عن تمديد عقده مع إنتر قبل أعياد الميلاد ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر مقرب من عواد لـ في الجول: اهتمام سعودي لضمه بيناير.. وعرض رسمي هذا الشهر ساعة | ميركاتو
تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا