كولومبوس يتوج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الثالثة بعد التغلب على لوس أنجلوس

توج كولومبوس بلقب الدوري الأمريكي لعام 2023 بعد التغلب على لوس أنجلوس حامل اللقب في النهائي.

وتغلب كولومبوس على لوس أنجلوس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة النهائية.

وحقق كولومبوس لقب الدوري الأمريكي للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2008 و2020.

وبذلك حسم كولومبوس تأهله إلى ثمن نهائي كأس أبطال الكونكاكاف 2024 مباشرة بصفته حامل لقب الدوري الأمريكي.

ونجح كولومبوس في تسجيل هدفيه بالدقيقتين 33 و37 عن طريق كوتشو من ركلة جزاء ثم يبواه.

وسجل الجابوني دينيس بوانجا هدف تقليص الفارق لفريق لوس أنجلوس في الدقيقة 74.

ويضم فريق لوس أنجلوس، جيورجيو كيلليني مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق.

وبذلك حقق كولومبوس لقبه الثالث بعد نسختي 2008 و2020.

بينما فريق لوس أنجلوس حقق لقب وحيد كان في نسخة العام الماضي.

ويبقى فريق جالاكسي الأكثر تتويجا باللقب برصيد خمسة ألقاب آخرها عام 2014.