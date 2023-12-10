مواعيد مباريات الأحد 10 ديسمبر 2023.. بيراميدز ضد صنداونز ومانشستر سيتي لاستعادة الهيبة

يشهد اليوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 عددا من المنافسات المختلفة.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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دوري أبطال إفريقيا

يحل بيراميدز ضيفا على صنداونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويقام اللقاء في تمام الثالثة عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 8.

الكونفدرالية

يستضيف أبو سليم الليبي فريق سوار الغيني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويقام اللقاء ضمن منافسات المجموعة التي تضم فريق الزمالك.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 6.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 6.

الدوري الإنجليزي

تختتم منافسات الجولة السادسة عشر من المسابقة بأربع مباريات اليوم.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على لوتون تاون من أجل استعادة الهيبة بعد تعثر في أربع مباريات متتالية.

ويقام اللقاء في تمام الرابعة عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كما يحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف فولام فريق وست هام في الرابعة عصرا أيضا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا 1.

وتختتم مباريات الجولة عندما يستضيف توتنام فريق نيوكاسل في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري التركي

يلعب فريق بنديك سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا ضد فريق قيصري سبور في تمام الثالثة عصرا.

بينما يحل طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري محمود تريزيجيه ضيفا على غازي عنتاب في تمام السادسة مساء.