دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا

تغلب الوداد المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الوداد لموقف صعب في البداية بإصابة حمدو الهوني، ليأتي أنس سرحات بدلا منه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 تحصل الفريق المغربي على ركلة جزاء، ولكن أهدرها القائد يحيى جبران.

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل زكريا دراوي هدف الفوز بعد تمريرة من سيف الدين بوهرة.

الفوز هو الأول للوداد في المجموعة بعد خسارتين أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني في المغرب وأمام أسيك ميموزا في كوت ديفوار بنفس النتيجة 1-0.

وبذلك يتقدم الوداد للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تراجع سيمبا إلى ذيل المجموعة بنقطتين من تعادلين مع أسيك داخل الأرض 1-1 ومع جوانينج خارج الأرض 0-0.

المجموعة يتصدرها أسيك برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جوانينج 2-0، ليحتل الفريق البوتسواني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

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على الجانب الآخر تعادل الترجي التونسي سلبيا مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي.

ولا يزال بترو هو المتصدر برصيد 7 نقاط، يليه الترجي برصيد 4 نقاط،ـ ثم النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بـ 3 نقاط لكل منهما.

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