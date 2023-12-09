دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

الوداد - صنداونز - الدوري الإفريقي

تغلب الوداد المغربي على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض الوداد لموقف صعب في البداية بإصابة حمدو الهوني، ليأتي أنس سرحات بدلا منه في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 تحصل الفريق المغربي على ركلة جزاء، ولكن أهدرها القائد يحيى جبران.

أخبار متعلقة:
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة مدحت شلبي معلقا على أولى مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية تلقى إنذارا كالمعتاد.. سام مرسي يقود إبسويتش تاون للفوز على ميدلسبره الأهلي يتدرب بالكرة الرسمية للبطولة مع بداية الإعداد لكأس العالم للأندية

وأخيرا في الدقيقة 95 سجل زكريا دراوي هدف الفوز بعد تمريرة من سيف الدين بوهرة.

الفوز هو الأول للوداد في المجموعة بعد خسارتين أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني في المغرب وأمام أسيك ميموزا في كوت ديفوار بنفس النتيجة 1-0.

وبذلك يتقدم الوداد للمركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما تراجع سيمبا إلى ذيل المجموعة بنقطتين من تعادلين مع أسيك داخل الأرض 1-1 ومع جوانينج خارج الأرض 0-0.

المجموعة يتصدرها أسيك برصيد 7 نقاط بعد فوزه على جوانينج 2-0، ليحتل الفريق البوتسواني المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

على الجانب الآخر تعادل الترجي التونسي سلبيا مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي.

ولا يزال بترو هو المتصدر برصيد 7 نقاط، يليه الترجي برصيد 4 نقاط،ـ ثم النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بـ 3 نقاط لكل منهما.

الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي عواد: مجلس الإدارة أعاد الأجواء الهادئة لـ الزمالك ولهذا نحقق الانتصارات المثلوثي: نفعل ما يسهل علينا المهمة.. وتعلمنا من الأخطاء السابقة مجموعة بيراميدز - الفائز سيتصدر.. تعادل نواذيبو ومازيمبي يفتح الطريق أمام الفريق المصري معتمدا على جمال.. الزمالك 9 من 9 لأول مرة قاريا منذ 8 سنوات بالفوز على ساجرادا 10 من 10.. زيزو يسجل ويصبح خامس هدافي الزمالك تاريخيا في البطولات الإفريقية شباب بلوزداد يشكر إدارة الأهلي انتهت في مجموعة بيراميدز – نواذيبو (0)-(0) مازيمبي
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر 33 دقيقة | منتخب مصر
مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت ساعة | المحترفون
بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد ساعة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر