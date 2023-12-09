الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

الزمالك - ساجرادا

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة نادي الزمالك مستجدات بعض الملفات المهمة في نادية ومنها أزمة القيد والمدير الفني وعودة الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري من الإيقاف.

وقال سالم عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مجلس الإدارة يعمل بشكل علمي بعض الشيء، فترة التوقف طويلة في يناير وبعد نهاية ديسمبر سيتم إعادة تقييم كل شيء يخص فريق كرة القدم وبعدها سيتم اتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف "توقيع معتمد جمال لعقد تدريب الزمالك أمر طبيعي ولم يكن يحدث قبل ذلك مع أبناء النادي وهذا خطأ، فهو من نجوم القلعة البيضاء ويستحق الاستقرار".

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وأكمل "مجلس الإدارة يعمل على كل الملفات بشكل متوازي وغير مطلوب منه الإعلان عن التفاصيل بشكل مستمر بشأن أي ملف، وعندما يكون هناك أي جديد سنعلن عنه فورا".

وأردف "عودة الثلاثي فتوح وصبحي والزناري للتدريبات يوم الإثنين، ومشاركته في المباريات هو أمر يخص الجهاز الفني".

وأوضح "ملف تجديد اللاعبين مسؤولية حسين لبيب وأحمد سليمان لأنه من الملفات المهمة جدا".

وأتم تصريحاته "مؤمن زكريا إنسان محترم وحقق إنجازات وبطولات مع الزمالك وكان محل ترحاب كبير من المسؤولية والجماهير خلال قمة الشباب أمام الأهلي".

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