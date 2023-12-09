أرتيتا: لم يقدم أحد ما فعلناه أمام أستون فيلا.. ولا نستحق الخسارة

أبدى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال فخره بأداء لاعبيه رغم الخسارة من أستون فيلا في قمة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ولم يتواجد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على مقاعد البدلاء بسبب تراكم البطاقات.

وقال أرتيتا عبر شبكة سكاي سبورتس: "قدمنا أداءً جيدا وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل ولا نستحق الخسارة لكن هذه هي كرة القدم".

وعن رأيه في أداء التحكيم أجاب: "لدي رأي كبير".

وأردف عن قلة الأهداف قائلا: "افتقدنا تسجيل الأهداف في الشباك اليوم، صنعنا فرصا كبيرة، ولعب بشكل هجومي ضاغط، لكننا خسرنا اللقاء".

وواصل "أستون فيلا منافس جيد جدا، يمرون بلحظات رائعة في الفترة الحالية وأهنئهم، وهذا ما نريده فعله".

وأتم "أخبرت اللاعبين بأن يرفعوا رؤوسهم بسبب طريقة اللعب التي لعبنا بها، رأيت العديد من الفرق التي جاءت هنا ولم يفعلوا ما فعلناه اليوم لكن النتيجة لم تتحقق، لكن بالتأكيد أسلوبنا كان حاضرا".

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وحقق أستون فيلا الفوز في آخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي ضد أرسنال ومانشستر سيتي وبورنموث وتوتنام وفولام.