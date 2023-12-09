مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (0-0) نانت.. سيطرة باريسية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نانت في المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.

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باريس سان جيرمان يسيطر على مجريات المباراة حتى الآن دون خطورة كبيرة

بداية المباراة