مباشر الدوري الفرنسي - سان جيرمان (0-0) نانت.. سيطرة باريسية
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 21:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ونانت في المباراة التي تجمعهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويحتل فريق العاصمة الفرنسية صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يأتي نانت في المرتبة التاسعة برصيد 18 نقطة.
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باريس سان جيرمان يسيطر على مجريات المباراة حتى الآن دون خطورة كبيرة
بداية المباراة
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