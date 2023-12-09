تين هاج: أنا المسؤول عن أخطاء اللاعبين.. ومنحنا بورنموث الظروف المثالية للفوز

اعترف إيريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه المسؤول عن أخطاء فريقه أمام منافسه بورنموث.

وجمعتهما المباراة في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، وحقق بورنموث فوز تاريخي بثلاثية دون رد وذلك الانتصار هو الأول بعد خسارة 9 مباريات وتعادل أخرى ضد مانشستر يونايتد.

وقال المدير الفني الهولندي أثناء المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "بالطبع أنا منزعج ومحبط، وكنت أتوقع شيئا مختلفا، تمنيت قبل المباراة أن نتمكن من البناء على الأداء والنتيجة من مباراة تشيلسي الماضية، لذلك كان الأمر مخيبا للآمال للغاية بالطريقة التي بدأنا بها المباراة".

وأكمل "أعتقد أننا فعلنا كل شيء للعودة إلى المباراة، سددنا مرة واحدة وكانت تشبه ركلة جزاء تقريبا، ثم ارتكبنا خطأً أثناء بناء اللعب ولم نكن جيدين بما يكفي في الدفاع وهذا الأمر مخيب للآمال".

وتابع "أنت تتابع الحقائق والأرقام، لقد بذلنا الكثير من الجهد لتحويل المباراة، ولكن بعد ذلك لم نتحرك جيدا داخل منطقة الجزاء لتحقيق التعادل، ومن ثم خسرنا، كان يجب أن نلعب بشكل أفضل".

وأنهى حديثه قائلا: "الطريقة التي بدأنا بها ليست جيدة وهذا سيء، أنها الدقائق الخمس الأولى من المباراة وخاصة ضد خصم مثل بورنموث، فريق جيد جدا في التحولات ومنحناهم الظروف المثالية، ولا ينبغي أن يحدث ذلك، أنا المسؤول عن ذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المرتبة الـ13 برصيد 19 نقطة.

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