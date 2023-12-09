عواد: مجلس الإدارة أعاد الأجواء الهادئة لـ الزمالك ولهذا نحقق الانتصارات

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

محمد عواد

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب أعاد الأجواء الهادئة إلى فريق كرة القدم وهذا سبب الانتصارات في الفترة الماضية.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عواد عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "حققنا الهدف الذي لعبنا عليه بإراحة أنفسنا مبكرا وحصد أكبر كم من النقاط حتى نلعب بأريحية وهو ما حققناه".

أخبار متعلقة:
معتمدا على جمال.. الزمالك 9 من 9 لأول مرة قاريا منذ 8 سنوات بالفوز على ساجرادا مجموعة بيراميدز - الفائز سيتصدر.. تعادل نواذيبو ومازيمبي يفتح الطريق أمام الفريق المصري

وأضاف "أشكر زملائي خاصة بعد الفترة الصعبة التي مررنا بها وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "تم تهيئة الأجواء ومجلس الإدارة وفرها لنا، والجهاز الفني يعمل معنا بشكل واقعي، وخرجنا بما نريده من هذه الفترة".

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي في المجموعة ليصل إلى النقطة التاسعة في الصدارة.

ويخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة ساجرادا في أنجولا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يلعب الزمالك ضد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.

الزمالك محمد عواد الكونفدرالية
نرشح لكم
معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي المثلوثي: نفعل ما يسهل علينا المهمة.. وتعلمنا من الأخطاء السابقة مجموعة بيراميدز - الفائز سيتصدر.. تعادل نواذيبو ومازيمبي يفتح الطريق أمام الفريق المصري معتمدا على جمال.. الزمالك 9 من 9 لأول مرة قاريا منذ 8 سنوات بالفوز على ساجرادا 10 من 10.. زيزو يسجل ويصبح خامس هدافي الزمالك تاريخيا في البطولات الإفريقية شباب بلوزداد يشكر إدارة الأهلي انتهت في مجموعة بيراميدز – نواذيبو (0)-(0) مازيمبي انتهت في الكونفدرالية - الزمالك (1)-(0) ساجرادا.. فوز الأبيض
أخر الأخبار
ليفربول المستفيد.. أستون فيلا يكمل السلسلة التاريخية ويسقط أرسنال بهدف مكجين 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: أنا المسؤول عن أخطاء اللاعبين.. ومنحنا بورنموث الظروف المثالية للفوز 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد أساسي مع نانت ضد مبابي وسان جيرمان 19 دقيقة | المحترفون
مورييل يُسقط ميلان بالكعب في +94 ويقود أتالانتا لفوز مثير 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
معتمد جمال: سنحسم موقف الثلاثي العائد من الإيقاف.. وتوقيع عقد تدريب الزمالك أمر طبيعي 42 دقيقة | الكرة المصرية
مرموش بعد خماسية بايرن: مباراة استثنائية.. ومن الرائع أن تحتفل بمثل هذا الفوز 51 دقيقة | المحترفون
أنشيلوتي رغم التعادل: أنا سعيد بالنتيجة العادلة.. هل تريدونني أن أغضب؟ ساعة | الدوري الإسباني
عواد: مجلس الإدارة أعاد الأجواء الهادئة لـ الزمالك ولهذا نحقق الانتصارات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر