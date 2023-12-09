عواد: مجلس الإدارة أعاد الأجواء الهادئة لـ الزمالك ولهذا نحقق الانتصارات

يرى محمد عواد حارس مرمى الزمالك أن مجلس الإدارة الجديد برئاسة حسين لبيب أعاد الأجواء الهادئة إلى فريق كرة القدم وهذا سبب الانتصارات في الفترة الماضية.

محمد عواد النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عواد عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "حققنا الهدف الذي لعبنا عليه بإراحة أنفسنا مبكرا وحصد أكبر كم من النقاط حتى نلعب بأريحية وهو ما حققناه".

وأضاف "أشكر زملائي خاصة بعد الفترة الصعبة التي مررنا بها وسنجهز أنفسنا للمباريات المقبلة".

وأتم تصريحاته "تم تهيئة الأجواء ومجلس الإدارة وفرها لنا، والجهاز الفني يعمل معنا بشكل واقعي، وخرجنا بما نريده من هذه الفترة".

وحقق الزمالك الفوز الثالث على التوالي في المجموعة ليصل إلى النقطة التاسعة في الصدارة.

ويخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة ساجرادا في أنجولا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يلعب الزمالك ضد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.