المثلوثي: نفعل ما يسهل علينا المهمة.. وتعلمنا من الأخطاء السابقة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 20:24

كتب : FilGoal

محمود علاء - حمزة المثلوثي

كشف حمزة المثلوثي لاعب الزمالك أن الفريق تعلم من الأخطاء السابقة وتفادها في النسخة الحالية من دور المجموعات لـ الكونفدرالية.

وانتصر الزمالك على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد وتصدر ترتيب المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقال المثلوثي عبر بي إن سبورتس 6: "الفترة الأخيرة نلعب بشكل دفاعي جيد، درسنا الفرق المنافسة كثيرا، ونفعل ما يسهل علينا المهمة".

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وأضاف "تحقيق 9 نقاط خطوة من أجل التأهل للدور الثاني. تعلمنا من الأخطاء السابقة بفقدان النقاط في البداية ثم محاولة العودة في الجولات الأخيرة".

وأكمل "حققنا العلامة الكاملة حتى الآن ونريد نقطة إضافية من أجل التأهل وتصدر ترتيب المجموعة ليكون الزمالك في مكانه الطبيعي".

وأتم "اللعب في مركز قلب الدفاع بكفاءة؟ بفضل السن والخبرات، وأعمل على تحسين نفسي والقادم أفضل".

وجاور المثلوثي في مركز قلب الدفاع محمد عبد الغني العائد من الإصابة في التشكيل الأساسي للقاء.

ويتصدر الزمالك ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحتل ساجرادا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وسيلتقي أبو سليم الليبي صاحب الـ 3 نقاط مع سوار الغيني غدا الأحد في ختام مباريات الجولة الثالثة من المجموعة.

الزمالك الكونفدرالية حمزة المثلوثي
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