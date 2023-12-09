مجموعة بيراميدز - الفائز سيتصدر.. تعادل نواذيبو ومازيمبي يفتح الطريق أمام الفريق المصري

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 20:02

كتب : FilGoal

نواذيبو الموريتاني

تعادل نواذيبو الموريتاني مع ضيفه مازيمبي الكونغولي بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

مباراة تقليدية في دور المجموعات القاري، لم تشهد الكثير من المحاولات الخطرة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مازيمبي أول تبديلاته بنزول فيلي تراوري بدلا من شيخ فوفانا.

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ثم أتى أميكا أوتشانجا بدلا من فيليب كينزومبي في الدقيقة 65.

على الجانب الآخر حل محمد سعيد وعيسى مبارك بدلا من محمد خاي الجواد وعبد الله عبيد في الدقيقة 73.

وخرج عيسى مبارك بعد 17 دقيقة من نزوله، حيث أتى علي بوبا بدلا منه.

النتيجة تركت مازيمبي ونواذيبو معا برصيد 4 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة ماميلودي صنداونز ضد بيراميدز غدا الأحد، ولكل منهما 3 نقاط.

الفائز من المواجهة سيتصدر المجموعة الأولى، أما التعادل فهو يحافظ على حالة تساوي جميع الفرق بنفس الرصيد.

دوري أبطال إفريقيا مازيمبي بيراميدز صنداونز نواذيبو
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