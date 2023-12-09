معتمدا على جمال.. الزمالك 9 من 9 لأول مرة قاريا منذ 8 سنوات بالفوز على ساجرادا

واصل الزمالك انتصاراته في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية بالتغلب على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية والتي أقيمت على استاد السلام.

وفاز الزمالك على ساجرادا بهدف دون رد سجله أحمد سيد "زيزو"، ليصل الأبيض إلى النقطة 9 في صدارة المجموعة.

وتجمد رصيد ساجرادا عند النقطة 3 في المركز الثالث.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها الزمالك 9 نقاط من أول 3 مباريات في دور المجموعات لبطولات إفريقيا للأندية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية منذ عام 2015.

ووقتها فاز الزمالك في مجموعات الكونفدرالية على كل من الصفاقسي التونسي 1-0 وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي 2-1 وليوباردز الكونغولي 2-0 وأنهوا في الصدارة برصيد 15 نقطة وودعوا البطولة من نصف النهائي.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بمحاولات هجومية للتسجيل مبكرا وكان التهديد الأول من محمد عبد الغني الذي تابع كرة داخل منطقة الجزاء بتسديدة ضعيفة ذهبت إلى يد الحارس.

وسدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أمسك بها حارس الفريق الأنجولي.

وسدد زيزو كرة بالقدم اليسرى من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

وجاء هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 42 بقدم أحمد سيد "زيزو".

وانطلق زيزو من ناحية اليمين وسدد كرة قوية أرضية ذهبت على يمين الحارس ولم يستطع التصدي لها.

ويعد هذا الهدف هو السابع لـ زيزو هذا الموسم مع الزمالك في مختلف البطولات.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى معتمد جمال مدرب الزمالك التبديل الأول بنزول يوسف إبراهيم "أوباما" بدلا من إبراهيما نداي.

وكاد زيزو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 53 بعد متابعة للكرة من داخل منطقة الجزاء لكنه سدد بقوة أعلى العارضة.

وأجرى الزمالك التبديل الثاني في الدقيقة 70 بنزول عمرو السيسي بدلا من شيكابالا، وبعدها غادر سيف الجزيري الملعب وشارك بدلا منه سامسون.

وفي الدقائق الأخيرة غادر أحمد سيد "زيزو" وشارك بدلا منه سيد عبد الله.

واستمرت محاولات الزمالك خلال الدقائق المتبقية لإضافة الهدف الثاني ولكن لم تكتمل بنجاح أمام مرمى ساجرادا.

لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدف دون رد.

ويخرج الزمالك في الجولة الرابعة لمواجهة ساجرادا في أنجولا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري.

بينما يلعب الزمالك ضد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري المصري.