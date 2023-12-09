انتهت الدوري الإنجليزي - أستون فيلا (1) (0) أرسنال.. ليفربول في الصدارة

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أولي واتكينس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أستون فيلا وأرسنال في الدوري الإنجليزي بالجولة 16.

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد فوز ليفربول وتصدره بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: جووول ولكن

ق 61: جووول ساكا يسجل التعادل ولكن راية التسلل تلغي الهدف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: مارتينيز يتصدى مجددا لتسديدة أوديجارد

ق 36: المدافع يشتت أمام المرمى الخالي ويمنع الأول لأرسنال

ق 32: مارتينيز يمنع تسديدة ساكا

ق 7: جووول.. جون مكجين يسجل الهدف الأول لأستون فيلا

بداية اللقاء

أرسنال أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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