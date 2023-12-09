كلوب مشيدا بـ صلاح: احتفلنا بهدفه الـ 200 بشكل صاخب.. رقم رائع للاعب سوبر

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - يورجن كلوب

أشاد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول برقم محمد صلاح التاريخي في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

وقال كلوب عبر شبكة سكاي سبورتس: "رقم رائع للاعب سوبر، لا أعلم كم أنقذنا بهدف سجله في اللحظة المناسبة".

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وأضاف "احتفلنا به بشكل صاخب في غرفة الملابس عندما أهديته قميصا مكتوب عليه 200، لا أعلم إذا قال شيئا، لأنني ذهبت لإجراء المقابلات الصحيفة".

وأتم "الآن الأمر لا يثقل كاهله، لأنه عندما تسجل 199 هدفا يكون الأمر مختلفا عن 198، الآن يمكنه التفكير في الـ 100 هدف القادمة".

وأصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق باحتساب لقاء بالاس.

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