"مسرح رعب" لصاحب الأرض.. بورنموث يحقق انتصارا تاريخيا على مانشستر يونايتد بثلاثية

حقق بورنموث انتصارا تاريخيا على منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيم اللقاء على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ويطلق عليه مسرح الأحلام.

وسجل أهداف بورنموث كل من دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي.

وتمكن بورنموث من الفوز على مانشستر يونايتد بأكبر نتيجة في تاريخه إذ لم يفز بثلاثية من قبل على الشياطين الحمر.

كما أن الفوز جاء بعد 10 مباريات لم يعرف فيها بورنموث الانتصار على مانشستر يونايتد إذ خسر في 9 مباريات وتعادل في أخرى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بورنموث ليصل للنقطة 19 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 27 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنتوني مارسيا ومن خلفه أنتوني وبرونو فيرنانديز وأليخاندرو جارناتشو.

بينما أشرك أندوني أريولا دومينيك سولانكي ومن خلفه ماركوس تافيرنيير وجاستن كلويفرت وأنتوان سيمينيو.

راشفورد وهويلاند على دكة البدلاء، ومارسيال في هجوم مانشستر يونايتد أمام بورنموث.✅#السبت_الكروي pic.twitter.com/C5cl6lHzwM — FilGoal (@FilGoal) December 9, 2023

شوط الهدف المبكر

دخل بورنموث سريعا في أجواء المباراة ولم يصبر كثيرا لستجيل الهدف الأول، ففي الدقيقة الخامسة أحرز سولانكي بطريقة رائعة بكعبه بعد عرضية أرضية من لويس كوك.

هدف سولانكي الأول في مرمى مانشستر يونايتد وهدفه الثامن في الدوري هذا الموسم⚽pic.twitter.com/uDZ23pTXPE https://t.co/FZK7YkxQZg — FilGoal (@FilGoal) December 9, 2023

وفي الدقيقة الـ24 أحرز تافيرنيير الهدف الثاني لبورنموث لكن قرر الحكم عدم احتسابه بداعي التسلل.

لم يتغير الحال بل ساء ليونايتد

في الشوط الثاني لم يتغير أي شيء مع يونايتد حتى مع المحاولات الضعيفة فكانت تسديدة ديوجو دالوت في الدقيقة 66 إذ ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى بورنموث.

الرد قاسي للغاية

في هجمة بورنموث المقابلة لتسديدة دالوت إذ كانت مرتدة سريعة لعب تافيرنيير عرضية هوائية قابلها فيليب بيلينج بضربة رأسية قوية سكنت شباك مانشستر يونايتد.

GOAL!!! A moment to forget for Luke Shaw. He gives possession away and is then bullied at the back stick by Billing. 2-0 BOURNEMOUTH!#beINPL #MUFC #AFCB pic.twitter.com/1eswBb1dDv — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2023

النتيجة الأسوأ

ماركوس سينيسي سجل الهدف الثالث بعد عرضية من ركلة ركنية لتصير ثلاثة وينهي آمال مانشستر يونايتد.

هدف ولكن

دانجو واتارا سجل الهدف الرابع في الدقيقة 94 لكن أُلغي بداعي لمسة يد على واتارا.

وانتهت المباراة بعدما ظل يحاول أن يسجل الهدف الرابع حتى لم يتمكن في وسط غياب تركيز الشياطين الحمر.

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