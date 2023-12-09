"مسرح رعب" لصاحب الأرض.. بورنموث يحقق انتصارا تاريخيا على مانشستر يونايتد بثلاثية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:10

كتب : FilGoal

بورنموث

حقق بورنموث انتصارا تاريخيا على منافسه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأقيم اللقاء على ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد ويطلق عليه مسرح الأحلام.

وسجل أهداف بورنموث كل من دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي.

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وتمكن بورنموث من الفوز على مانشستر يونايتد بأكبر نتيجة في تاريخه إذ لم يفز بثلاثية من قبل على الشياطين الحمر.

كما أن الفوز جاء بعد 10 مباريات لم يعرف فيها بورنموث الانتصار على مانشستر يونايتد إذ خسر في 9 مباريات وتعادل في أخرى.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بورنموث ليصل للنقطة 19 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 27 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بأنتوني مارسيا ومن خلفه أنتوني وبرونو فيرنانديز وأليخاندرو جارناتشو.

بينما أشرك أندوني أريولا دومينيك سولانكي ومن خلفه ماركوس تافيرنيير وجاستن كلويفرت وأنتوان سيمينيو.

شوط الهدف المبكر

دخل بورنموث سريعا في أجواء المباراة ولم يصبر كثيرا لستجيل الهدف الأول، ففي الدقيقة الخامسة أحرز سولانكي بطريقة رائعة بكعبه بعد عرضية أرضية من لويس كوك.

وفي الدقيقة الـ24 أحرز تافيرنيير الهدف الثاني لبورنموث لكن قرر الحكم عدم احتسابه بداعي التسلل.

لم يتغير الحال بل ساء ليونايتد

في الشوط الثاني لم يتغير أي شيء مع يونايتد حتى مع المحاولات الضعيفة فكانت تسديدة ديوجو دالوت في الدقيقة 66 إذ ارتطمت في الشباك الخارجية لمرمى بورنموث.

الرد قاسي للغاية

في هجمة بورنموث المقابلة لتسديدة دالوت إذ كانت مرتدة سريعة لعب تافيرنيير عرضية هوائية قابلها فيليب بيلينج بضربة رأسية قوية سكنت شباك مانشستر يونايتد.

النتيجة الأسوأ

ماركوس سينيسي سجل الهدف الثالث بعد عرضية من ركلة ركنية لتصير ثلاثة وينهي آمال مانشستر يونايتد.

هدف ولكن

دانجو واتارا سجل الهدف الرابع في الدقيقة 94 لكن أُلغي بداعي لمسة يد على واتارا.

وانتهت المباراة بعدما ظل يحاول أن يسجل الهدف الرابع حتى لم يتمكن في وسط غياب تركيز الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي بيلينج سولانكي سينيسي
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