10 من 10.. زيزو يسجل ويصبح خامس هدافي الزمالك تاريخيا في البطولات الإفريقية

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 19:09

كتب : FilGoal

أحمد زيزو - الزمالك ضد أبو سليم الليبي

وصل أحمد سيد "زيزو" هز الشباك بقميص الزمالك بتصويبة صاروخية أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

وسدد زيزو في الدقيقة 42 مسجلا هدف تقدم الأبيض من خارج منطقة الجزاء.

ووصل زيزو للمساهمة العاشرة هذا الموسم في 10 مباريات بتسجيل 7 وصناعة 3.

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كما ارتقى للمركز الخامس في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا في المسابقات الإفريقية.

وارتفع رصيده لـ 10 أهداف بالتساوي قاريا مع حسام حسن وجمال حمزة وطارق يحيى.

ووصل أيضا للهدف رقم 73 بقميص الزمالك في جميع المسابقات وبفارق هدف وحيد عن جمال حمزة في المركز السابع بترتيب هدافي النادي.

وصنع محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدف زيزو ليصبح التعاون الخامس بينهما سواء بالتسجيل أو الصناعة في جميع المسابقات في 99 مباراة.

وحال انتصر الزمالك سيتصدر الترتيب ويبتعد في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق 6 عن أقرب منافسيه.

الزمالك ساجرادا زيزو شيكابالا
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