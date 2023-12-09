شباب بلوزداد يشكر إدارة الأهلي

تقدم نادي شباب بلوزداد الجزائري بالشكر إلى إدارة الأهلي وذلك بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا أمس الجمعة.

ونشر شباب بلوزداد الشكر للأهلي عبر حساباته الرسمية والذي جاء كالآتي:

"تتَقدم إدارة شباب بلوزداد بجزيل الشكر لإدارة نادي "الأهلي المصري" وكل السلطات المحلية وسكان مدينة الإسكندرية على الظروف الجيدة وحفاوة الإستقبال الذي لاقته البعثة في مصر. بالإضافة تتقدم الإدارة بشكرها لجميع الشعب المصري الشقيق على حسن الضيافة والإستقبال الرائع وكذا الجمهور على روحه الرياضية التي شهدتها أطوار المباراة".

"كما تَشكر إدارة الشباب أنصارها الذين تنقلوا بقوة وصنعوا الفرجة في المدرجات وساندوا الفريق طيلة اللقاء متمنيتاً لهم العودة بسلامة".

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط، ثم يأتي ميدياما الغاني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، وأخيرا يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.