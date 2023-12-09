التشكيل - تغيير وحيد في دفاع أرسنال.. وواتكينس يقود هجوم أستون فيلا

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف أوليكساندر زينشينكو أمام أستون فيلا

يواصل أرسنال الاعتماد على ثلاثية هجومية في مواجهة أستون فيلا في قمة الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويحل الجنرز ضيوفا على الفيلانز على ملعب فيلا بارك في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدأ بوكايو ساكا – جابريل جيسوس – جابريل مارتينيلي في هجوم أرسنال.

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وعاد الأوكراني ألكسندر زينتشينكو لمركز الظهير الأيسر كأساسي بدلا من ياكوب كيفيور الذي بدأ لقاء لوتون بالجولة الماضية.

في المقابل يبدأ أولي واتكنيس أساسيا في هجوم أصحاب الأرض.

ويواصل أوناي إيمري المدير الفني لفيلا إبقاء موسى ديباي وماتي كاش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: إرزي كونسا – دييجو كارلوس – باو توريس – لوكاس دين

الوسط: جون مكجين – بوبكار كامارا – دوجلاس لويز – يوري تيليمانس – ليون بايلي

الهجوم: أولي واتكينس

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا – جابريل ماجاليش – ألكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – كاي هافيريتز – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابريل جيسوس – جابريل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد فوز ليفربول وتصدره بشكل مؤقت برصيد 37 نقطة.

فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

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