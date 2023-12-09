تريزيجيه يهنئ صلاح: دائما فخر لنا.. وأفضل لاعب في العالم

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 18:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح يهدي تريزيجيه جائزة رجل المباراة

هنأ محمود حسن "تريزيجيه" لاعب طرابزون سبور التركي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بعد وصول لـ 150 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

وقال تريزيجيه عبر حساب الدوري الإنجليزي: "ألف مبروك يا صلاح على الوصول لـ 150 هدفا، وإن شاء الله في تقدم دائما، وبإذن تصل لـ 300 هدف".

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وأضاف "ودائما أفضل لاعب في العالم بإذن الله".

وأكمل "أفضل هدف سجله؟ الأهداف جميعها رائعة جدا، ولكن الأفضل هدفه في مانشستر سيتي".

وأتم "إن شاء الله في تقدم ودائما فخر لنا".

أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق باحتساب لقاء بالاس.

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