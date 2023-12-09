انتهت في مجموعة بيراميدز – نواذيبو (0)-(0) مازيمبي
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:53
كتب : FilGoal
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نهاية المباراة
ق 90 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع
ق 60 التعادل السلبي مستمر
الشوط الثاني
ق 30 حارس مازيمبي يتصدى لانفراد من نواذيبو
بداية المباراة
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