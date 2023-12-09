انتهت في مجموعة بيراميدز – نواذيبو (0)-(0) مازيمبي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

مازيمبي الكونغولي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نواذيبو ومازيمبي، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

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نهاية المباراة

ق 90 6 دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع

ق 60 التعادل السلبي مستمر

الشوط الثاني

ق 30 حارس مازيمبي يتصدى لانفراد من نواذيبو

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا نواذيبو مازيمبي
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