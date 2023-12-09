مباشر في الكونفدرالية - الزمالك ضد ساجرادا
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:36
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
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انطلاق المباراة
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