مباشر في الكونفدرالية - الزمالك ضد ساجرادا

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد ساجرادا في مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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انطلاق المباراة

الزمالك ساجرادا الكونفدرالية
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