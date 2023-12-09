إيليوت: هدفي ضد كريستال بالاس يلخص ما تعلمته من صلاح.. سعيد لمجاورة أسطورة مثله

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:29

كتب : رامي جمال

هارفي إيليوت - كريستال بالاس وليفربول

انهال هارفي إيليوت لاعب ليفربول بالإشادة على زميله في الفريق محمد صلاح عقب لقاء كريستال بالاس.

هارفي إليوت

النادي : ليفربول

وفاز ليفربول اليوم السبت على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله ليكتب رقمين تاريخيين، أولهما وصوله للهدف 150 في مسيرته بالدوري الإنجليزي ويصبح عاشر هدافي المسابقة.

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أما الرقم الثاني فهو وصوله للهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ ليفربول.

فيما تكفل إيليوت بتسجيل الهدف الثاني الذي خطف الفوز لليفربول بفضل صناعة من صلاح.

وتحدث إيليوت عقب المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "كان شعورا رائعا تسجيل هدف الفوز وهذا الملعب صعب للغاية وفريق صعب ولكننا عازمون على الاستمرار وألا نستسلم حتى النهاية وحصدنا الثلاث نقاط".

وعن كيف يؤثر صلاح عليه وعلى مسيرته أجاب "أعتقد أن طريقة إنهائي للهدف اليوم تلخص كل ما تعلمته من صلاح".

وأردف "أنا أقول دائما كيف أتعلم منه ومدى تأثيره علي، حينما وصلت للفريق الأول كان هو إلى جانبي دائما، ومن دواعي سروري أن أتشارك الملعب مع أسطورة مثله".

وأتم إيليوت تصريحاته "نسير في الاتجاه الصحيح لكن يجب ألا نفكر في لقب الدوري الآن وعلينا التفكير في الثلاث نقاط وأن نصل لنهاية الموسم ونحن في مركز يساعدنا على المنافسة".

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