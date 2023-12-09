صلاح: هناك تشابه بين ليفربول الحالي والذي توج بالدوري.. وأحيانا أعمل كطبيب نفسي

يرى محمد صلاح نجم ليفربول أن هناك تشابه بين فريق ليفربول الحالي وذلك الذي توج بالدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وفاز ليفربول اليوم السبت على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفا وصنع مثله ليكتب رقمين تاريخيين، أولهما وصوله للهدف 150 في مسيرته بالدوري الإنجليزي ويصبح عاشر هدافي المسابقة.

أما الرقم الثاني فهو وصوله للهدف رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب يحقق ذلك الإنجاز في تاريخ ليفربول.

وتحدث صلاح عقب المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس" الإنجليزية ردا على سؤال حول رقمه القياسي قائلا: " أهم شيء هو الفوز بالمباراة، وفزنا وسجلت هدفا سعيد بالرقم القياسي لكنني سعيد أيضا للفوز".

وبعدها أشاد هارفي إيليوت لاعب ليفربول به وأعرب عن سعادته لمجاورة أسطورة مثل صلاح في الملعب.

وسُئل إيليوت عن كيف يؤثر صلاح عليه وعلى مسيرته ورد قائلا: "أعتقد أن طريقة إنهائي للهدف اليوم تلخص كل ما تعلمته من صلاح، أنا أقول دائما كيف أتعلم منه ومدى تأثيره علي، حينما وصلت للفريق الأول كان هو إلى جانبي دائما، ومن دواعي سروري أن أتشارك الملعب مع أسطورة مثله".

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وعلق صلاح على حديث زميله في ليفربول وقال: "هارفي إيليوت فتى رائع ومن الجيد سماع ما قاله عني، هو يتعلم وأحاول دائما دفعه في الجيمانزيوم وأن يتدرب بعد المران وأن يقوم بعمل إضافي لأنه بدون العمل الشاق فلن تحقق شيئا كبيرا".

وشدد "هو يحظى بمسيرة جيدة لكنه يستطيع تحقيق أكبر من ذلك وأنا واثق من هذا الأمر، أنا سعيد من أجله وأنا دائما إلى جانبه إن أراد التحدث".

وتابع مازحا "أحيانا أعمل كطبيب لنفسي للاعبين الصغار لكنني سعيد من أجله".

وبسؤال صلاح هل هناك تشابه بين الفريق الحالي والفريق المتوج بالدوري في سنة 2020 أجاب "أرى العقلية ذاتها بالقتال حتى نهاية ورأينا ذلك في مباراة اليوم والمباراتين السابقتين".

وأتم "لدينا فريق جديد وستة لاعبين جدد ولكن يجب أن ننصحهم وهم يتعلمون سريعا وأعتقد هناك تشابه إلى حد ما بين الفريقين، لكن بالطبع الجيل السابق حقق الكثير للنادي ولكن نعم أثق أننا نستطيع تحقيق أشياء هامة الموسم الجاري".