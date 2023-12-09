انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

ريال مدريد - بيتيس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال بيتيس مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

****************

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – براهيم دياز أساسي.. وكيبا على مقاعد البدلاء ضد بيتيس ريليفو: هالاند لن يجدد لـ مانشستر سيتي إلا بمعرفة ريال مدريد أولا ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال الخامس على التوالي.. ريال مدريد يفوز على غرناطة بثنائية

ق 90 إيسكو يسدد في العارضة

ق 66 جوووول التعادل من أيتور رويبال بتسديدة رائعة

ق 53 جوووول جود بيلينجهام يسجل الأول

ق 49 لوكا مودريتش يسدد كرة ضعيفة بجوار القائم

استراحة

ق 30: لونين يتألق وينقذ فرصة الأول

ق 17: هدف أول غير محتسب من براهيم دياز بسبب التسلل

انطلاق المباراة

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
أنشيلوتي رغم التعادل: أنا سعيد بالنتيجة العادلة.. هل تريدونني أن أغضب؟ مؤتمر تشافي: جيرونا يمكنه الفوز بالدوري.. والإصابات ليست أزمة برشلونة وحده إيسكو كاد يطعن فريقه السابق.. ريال مدريد يتعثر بتعادل مع بيتيس وبقاء الصدارة في يد برشلونة تشكيل ريال مدريد – براهيم دياز أساسي.. وكيبا على مقاعد البدلاء ضد بيتيس مؤتمر أنشيلوتي: سأرحل ماشيا إلى السعودية بـ500 مليون.. وهذه حالة إصابة بيلينجهام ماركا: مودريتش جاهز للمشاركة أمام بيتيس برشلونة يعلن ضرورة خضوع تير شتيجن لعملية جراحية كادينا سير تكشف موعد عودة مدافع برشلونة.. وموقفه من السوبر الإسباني
أخر الأخبار
في ليلة تاريخية لـ لاوتارو.. إنتر يعود لصدارة الدوري بسحق أودينيزي 9 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة منتخب مصر للشباب - وائل رياض يضم 28 لاعبا لمعسكر ديسمبر 9 ساعة | منتخب مصر
مصطفى محمد يسجل ومبابي لا.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت 9 ساعة | المحترفون
بعد 15 دقيقة وقت إضافي.. الكشف عن سبب تعطل الـ VAR في لقاء أهلي جدة والرائد 9 ساعة | سعودي في الجول
منافس الأهلي المحتمل - تقرير: اتحاد جدة يختار بديل مدافعه في كأس العالم للأندية 10 ساعة | كأس العالم للأندية
دوري أبطال إفريقيا - الوداد ينجو في الوقت القاتل.. والترجي يتعادل سلبيا 10 ساعة | الكرة الإفريقية
موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. والقنوات الناقلة 10 ساعة | كأس العالم للأندية
الزمالك: سنعيد تقييم كل شيء يخص كرة القدم.. والترحيب بـ مؤمن زكريا طبيعي 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 جوائز كاف - صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا