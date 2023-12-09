انتهت في الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال بيتيس مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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ق 90 إيسكو يسدد في العارضة
ق 66 جوووول التعادل من أيتور رويبال بتسديدة رائعة
ق 53 جوووول جود بيلينجهام يسجل الأول
ق 49 لوكا مودريتش يسدد كرة ضعيفة بجوار القائم
استراحة
ق 30: لونين يتألق وينقذ فرصة الأول
ق 17: هدف أول غير محتسب من براهيم دياز بسبب التسلل
انطلاق المباراة
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