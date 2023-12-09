تشكيل الزمالك – عودة عبد الغني بجانب المثلوثي.. والجزيري يقود الهجوم ضد ساجرادا

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 17:02

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك

يعود محمد عبد الغني لقيادة دفاع الزمالك ضد ساجرادا إسبيرانزا، فيما يبدأ سيف الدين الجزيري الهجوم.

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من الكونفدرالية الإفريقية.

تشكيل الزمالك شهد البدء بـ محمد عبد الغني كأساسي في الدفاع بجانب حمزة المثلوثي.

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من جهة أخرى، يبدأ إبراهيما نداي في وسط الملعب بجانب نبيل عماد، ومحمد أشرف "روقا".

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي.

الوسط: نبيل عماد – محمد أشرف "روقا" – إبراهيما نداي.

الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من،:

حارس: عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: محمود علاء - محمد طارق - عبد الله جمعة.

الوسط: عمرو السيسي - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين.

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