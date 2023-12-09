مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد بورنموث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبورنموث التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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