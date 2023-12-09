انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) - (3) بورنموث

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:45

كتب : FilGoal

سولانكي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وبورنموث التي تقام في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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انتهت

تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ق 91: جوووووول من واتارا بعد قطع الكرة من هاري مجواير لاعب الشهر للدوري الإنجليزي لينفرد بها واتارا ويسكنها الشباك.

ق 73: جووووول ثالث سينيسي يسجل لبورنموث من رأسية قوية بعد عرضية من ضربة ركنية.

ق 68: جوووووول الثاني.. بعد تسديدة دالوت رد فيليب بيلينج بهدف من رأسية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك أندري أونانا.

ق 66: تسديدة قوية من ديوجو دالوت ترتطم في الشباك الخارجية من المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: سجل ماركوس تافيرنيير الهدف الثاني لبورنموث لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق5: جوووووووووول أوووووووول سولانكي يسجل الهدف الأول بطريقة رائعة للغاية بالكعب.

انطلاق المباراة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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