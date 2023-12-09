الاستثنائي صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري بانتصار مجنون على بالاس

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:40

كتب : رامي جمال

محمد صلاح - كريستال بالاس وليفربول

ظل ليفربول بطيئا وعاجزا أمام كريستال بالاس إلى أن انفجر محمد صلاح ليقود الريدز إلى صدارة الدوري الإنجليزي ولو مؤقتا.

وانتصر ليفربول على بالاس اليوم السبت في ملعب سيلهرست بارك بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماتيتا أهداف المباراة من ركلة جزاء لبالاس في الدقيقة 57.

وطرد جوردان أيو في الدقيقة 75 عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 76 أدرك صلاح التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بجسد مدافع بالاس وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك.

ومع قدوم الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هارفي إيليوت الهدف الثاني والقاتل لليفربول بعد صناعة من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول لـ37 نقطة يتصدر بهم الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه أرسنال الذي يواجه أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم.

أما بالاس فتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

صلاح الاستثنائي

ظل صلاح يطارد هدفه رقم 200 مع ليفربول لكنه لم يسجل في مباراتي فولام وشيفيلد يونايتد لكنه اليوم كتب التاريخ.

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

كما أصبح ذلك الهدف هو رقم 150 لصلاح في الدوري الإنجليزي ليصبح عاشر هدافي المسابقة التاريخيين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

ويفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وبعد صناعته للهدف الثاني أصبحت هذه الصناعة رقم 140 في مسيرته مع كل الأندية التي لعب لها.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة عن كلا الفريقين.

وفي الدقيقة 28 كاد جيفرسون ليرما يسجل هدفا لبالاس لكن أليسون والقائم وقفا حائلا ضده.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة فيرجيل فان دايك لإدوارد لكن تم إلغاء القرار بعد وجود مخالفة لصالح الريدز عقب عرقلة واتاور إندو.

وفي الشوط الثاني عرقل كوانساه منافسه ماتيتا لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وبعد 105 ثانية استدعت تقنية الفيديو حكم الساحة ليحتسب ركلة جزاء لبالاس.

وسجل ماتيتا منها ركلة الجزاء ليتقدم لبالاس.

وفي الدقيقة 75 طرد جوردان أيو عقب حصوله على الإنذار الثاني لتتحول المباراة كليا.

بعد دقيقة واحدة فقط من الطرد أدرك صلاح التعادل.

وظل ليفربول يضغط بقوة ومرر صلاح الكرة إلى إيليوت الذي أطلق تسديدة صاروخية يسارية سكنت الشباك ليتقدم ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وسجل لويس دياز هدفا ثالثا تم إلغائه بداعي التسلل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير لليفربول.

صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي كريستال بالاس
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد بورنموث رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح تشكيل مانشستر يونايتد – استمرار غياب فاران.. ومارسيال أساسي ضد بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1) - (2) ليفربول.. انتصار مجنون تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟ رغم فكرة العودة لـ دورتموند.. سكاي ألمانيا: سانشو يفكر في الاستمرار مع يونايتد
أخر الأخبار
لأول مرة في مسيرته.. مرموش يواصل التألق ويهز شباك بايرن ميونيخ 3 دقيقة | المحترفون
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد بورنموث 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاستثنائي صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري بانتصار مجنون على بالاس 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الألماني – فرانكفورت (1)-(0) بايرن ميونيخ.. مرموش جوووووووول 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – استمرار غياب فاران.. ومارسيال أساسي ضد بورنموث 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لعبة The Finals المجانية باتت متاحة.. إليك رابط تحميلها وحجمها ساعة | Gamers
مؤتمر مدرب فيوتشر: سنخوض مواجهة صعبة ضد حامل اللقب.. ولا بأس بالضغط الجماهيري ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر