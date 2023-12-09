الاستثنائي صلاح يقود ليفربول إلى صدارة الدوري بانتصار مجنون على بالاس

ظل ليفربول بطيئا وعاجزا أمام كريستال بالاس إلى أن انفجر محمد صلاح ليقود الريدز إلى صدارة الدوري الإنجليزي ولو مؤقتا.

وانتصر ليفربول على بالاس اليوم السبت في ملعب سيلهرست بارك بهدفين لهدف في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

افتتح ماتيتا أهداف المباراة من ركلة جزاء لبالاس في الدقيقة 57.

وطرد جوردان أيو في الدقيقة 75 عقب حصوله على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 76 أدرك صلاح التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بجسد مدافع بالاس وغيرت الكرة تجاهها وسكنت الشباك.

ومع قدوم الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل هارفي إيليوت الهدف الثاني والقاتل لليفربول بعد صناعة من صلاح.

بتلك النتيجة وصل رصيد ليفربول لـ37 نقطة يتصدر بهم الدوري مؤقتا بفارق نقطة عن ملاحقه أرسنال الذي يواجه أستون فيلا في وقت لاحق من اليوم.

أما بالاس فتجمد رصيده عند 16 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

صلاح الاستثنائي



































ظل صلاح يطارد هدفه رقم 200 مع ليفربول لكنه لم يسجل في مباراتي فولام وشيفيلد يونايتد لكنه اليوم كتب التاريخ.

ووصل صلاح لهدفه رقم 200 ليصبح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

كما أصبح ذلك الهدف هو رقم 150 لصلاح في الدوري الإنجليزي ليصبح عاشر هدافي المسابقة التاريخيين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

ويفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

وبعد صناعته للهدف الثاني أصبحت هذه الصناعة رقم 140 في مسيرته مع كل الأندية التي لعب لها.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل هادئ للغاية وغابت الفرص الخطيرة عن كلا الفريقين.

وفي الدقيقة 28 كاد جيفرسون ليرما يسجل هدفا لبالاس لكن أليسون والقائم وقفا حائلا ضده.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة فيرجيل فان دايك لإدوارد لكن تم إلغاء القرار بعد وجود مخالفة لصالح الريدز عقب عرقلة واتاور إندو.

وفي الشوط الثاني عرقل كوانساه منافسه ماتيتا لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وبعد 105 ثانية استدعت تقنية الفيديو حكم الساحة ليحتسب ركلة جزاء لبالاس.

وسجل ماتيتا منها ركلة الجزاء ليتقدم لبالاس.

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وفي الدقيقة 75 طرد جوردان أيو عقب حصوله على الإنذار الثاني لتتحول المباراة كليا.

بعد دقيقة واحدة فقط من الطرد أدرك صلاح التعادل.

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وظل ليفربول يضغط بقوة ومرر صلاح الكرة إلى إيليوت الذي أطلق تسديدة صاروخية يسارية سكنت الشباك ليتقدم ليفربول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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GOAL!!!



Harvey Elliott looks like he has won it for Liverpool with an excellent run and shot!



How costly Ayew's red card has been...#beINPL #LFC pic.twitter.com/m4eNxu6Yzo — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) December 9, 2023

وسجل لويس دياز هدفا ثالثا تم إلغائه بداعي التسلل.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار مثير لليفربول.