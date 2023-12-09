رحبوا معنا بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي تاريخيا ومحطم كل شيء.. إنجازان استثنائيان لـ صلاح

رحبوا معنا الآن بعاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ، رحبوا معنا بالملك المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسجل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا في شباك كريستال بالاس في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16.

ذلك الهدف كتب العديد من الأرقام التاريخية لصلاح والتي جاءت كالتالي:

** أصبح صلاح عاشر هدافي الدوري الإنجليزي في التاريخ بـ150 هدفا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين.

آلان شيرار نجم نيوكاسل هو الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بـ260 هدفا.

يفصل صلاح عن المركز التاسع الذي يحتله جيرمين ديفو 12 هدفا، و13 هدفا عن روبي فاولر الذي يحتل المركز الثامن.

كما يفصل صلاح عن تيري هنري هداف أرسنال التاريخي والذي يحتل المركز السابع في الترتيب 25 هدفا.

** وصل صلاح لهدفه رقم 200 في مسيرته مع ليفربول ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يحقق ذلك الإنجاز.

ويفصل صلاح عن المركز الرابع الذي يحتله بيلي ليديل 28 هدفا.

ويعد آيان راش هو هداف ليفربول التاريخي بـ346 هدفا.

وسجل صلاح الـ200 هدف وصنع 86 رفقة ليفربول في 237 مباراة خاضها مع الفريق باحتساب لقاء بالاس.

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