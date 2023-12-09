تشكيل مانشستر يونايتد – استمرار غياب فاران.. ومارسيال أساسي ضد بورنموث

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 16:03

كتب : FilGoal

رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة بورنموث في ملعب أولد ترافورد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

واستمر غياب رافائيل فاران عن التشكيل الأساسي حيث يلعب لوك شو كقلب دفاع فيما يتواجد سيرجيو ريجيلون كأساسي في الظهير الأيسر.

ودفع تين هاج بأنتوني مارسيال في الهجوم بدلا من راسموس هويلوند الذي بدأ لقاء تشيلسي الأخير.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: سيرجيو ريجيليون- لوك شو- هاري ماجواير- ديوجو دالوت

في الوسط: سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز- سفيان أمرابط

في الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- أنتوني مارسيال- أنتوني

ويحتل يونايتد المركز السادس في الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن توتنام.

فيما يأتي بورنموث في المركز الـ15 بـ16 نقطة.

مانشستر يونايتد بورنموث الدوري الإنجليزي
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