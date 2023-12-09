مؤتمر مدرب فيوتشر: سنخوض مواجهة صعبة ضد حامل اللقب.. ولا بأس بالضغط الجماهيري

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر

يرى ريكاردو فورموسينيو مدرب مودرن فيوتشر إن الفريق الذي لا يتحمل الضغط الجماهيري، لا يستطيع خوض مباريات بحجم ملاقاة اتحاد العاصمة في الجزائر.

مودرن فيوتشر يحل ضيفا على اتحاد العاصمة مساء غد الأحد في الجزائر.

وقال ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "مواجهة صعبة أمام حامل اللقب، درسنا المنافس جيداً ودرسنا طريقة لعبه".

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وأردف "بخصوص الضغط الجماهيري، فالنادي الذي لا يتحمل الضغط لا يستطيع لعب مباريات من هذا النوع".

المدرب البرتغالي أتم "اتحاد العاصمة يملك لاعبين ذو بنية جيدة وهذا لن يمنعنا من اللعب بشكل هجومي وأن يكون هدفنا تحقيق الفوز.

ويلتقي فيوتشر مع اتحاد العاصمة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

فيوتشر يحتل حاليا صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع انتحاد العاصمة برصيد 6 نقاط.

الكونفدرالية الإفريقية مودرن فيوتشر
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