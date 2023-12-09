مؤتمر حارس فيوتشر: جماهير الجزائر؟ نواجه الأهلي والزمالك في مصر

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:49

كتب : هاني العوضي

محمود حمدي - فيوتشر ضد المصري

لم يبد محمود حمدي حارس مودرن فيوتشر خوفا من مواجهة الجماهير في لقاء اتحاد العاصمة الجزائري.

مودرن فيوتشر يحل ضيفا على اتحاد العاصمة مساء غد الأحد في الجزائر.

وقال محمود حمدي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة اتحاد العاصمة: "كلا الفريقين حقق الفوز في أول مواجهتين، استعددنا بشكل جيد وسنحارب من أجل تحقيق المركز الأول".

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وأضاف "مواجهة الغد قوية والتواجد الجماهيري غدا لن يرهبنا، اعتادنا على مثل هذه المواقف، نحن نواجه الأهلي والزمالك في مصر".

محمود حمدي أكمل "نمتلك خبرات سابقة في هذه البطولة وتعرضنا لمثل هذه المواقف، وأرى أن التواجد الجماهيري غداً سيكون حافز لنا، نحن نحب مثل هذه الأجواء".

وأتم "حضرنا للفوز، هدفنا الثلاثة نقاط فقط".

ويلتقي فيوتشر مع اتحاد العاصمة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الكونفرالية الإفريقية محمود حمدي فيوتشر اتحاد العاصمة
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