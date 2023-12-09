تشكيل ريال مدريد – براهيم دياز أساسي.. وكيبا على مقاعد البدلاء ضد بيتيس
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 15:32
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة ريال بيتيس مساء اليوم السبت.
ويحل ريال مدريد ضيفا على بيتيس لملاقاته في الجولة 16 من الدوري الإسباني في ملعب بينيتو فيامارين.
ولم يشهد التشكيل البدء بكيبا في حراسة المرمى عقب شفائه من الإصابة فواصل المدرب الإيطالي الاعتماد على لونين.
ويقود براهيم دياز الهجوم مع رودريجيو في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق الملكي بسبب الإصابات.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أندري لونين
في الدفاع: فيرلاند ميندي- أنطونيو روديجير- ديفيد ألابا- لوكاس فاسكيز
في الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي
في الهجوم: رودريجو- براهيم دياز
ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ38 نقطة فيما يأتي بيتيس سابعا بـ25 نقطة.
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