مستشهدا بـ الأرجنتين والأهلي.. مدرب صنداونز يبرر الخسارة ضد مازيمبي

استشهد رولاني موكوينا مدرب ماميلودي صنداونز بحالتي الأرجنتين والأهلي لتبرير خسارة فريقه ضد مازيمبي.

ماميلودي صنداونز بدأ دور المجموعات بالفوز على نواذيبو الموريتاني، قبل أن يخسر من مازيمبي بهدف في الجولة الثانية.

وتحدث موكوينا في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بيراميدز قائلا: "الزمن كفيل بإظهار الحقائق. الأرجنتين خسرت مباراتها الأولى في كأس العالم ثم توجت باللقب، وكذلك إسبانيا في 2010".

وأضاف "الأهلي عانى في الموسم الماضي وتغلبنا عليه، لكنهم واصلوا العمل وحققوا دوري أبطال إفريقيا، ونحن نعلم أنه علينا رفع مستوانا أكثر من ذلك".

مدرب صنداونز أتم "الخسارة من مازيمبي تذكرنا بأن هناك فرق في القارة يمكنها الفوز علينا. ولكن يجب أن نتعلم في كل مباراة سواء فزنا أو خسرنا".

ويستعد بيراميدز لمواجهة صنداونز عصر غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد كافة فرق المجموعة حتى الآن.