مباشر الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1) - (1) ليفربول.. جوووووول صلاااااااح

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 14:06

كتب : FilGoal

ماتيتا - كريستال بالاس وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وليفربول التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

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ق76: جووووووووووووول صلاااااح يدرك التعادل لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بجسد لاعب بالاس وسكنت الشباك.

ق75: بطاقة إنذار ثانية لجوردان أيو ليطرد.

ق70: ليفربول مازال يعاني ولا يشكل خطورة هجومية.

ق57: جوووووووووول ماتيتا يسجل الهدف الأول لبالاس من ركلة جزاء.

ق57: الواقعة حدثت قبل دقيقتين وحكام الفيديو استدعوا حكم الساحة الذي احتسب ركلة جزاء لبالاس.

ق56: الحكم يراجع تقنية الفيديو لوجود ركلة جزاء على أرنولد لعرقلته للاعب بالاس ماتيتا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق33: بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء ركلة جزاء بالاس بعد وجود مخالفة لليفربول بعد عرقلة هيوز لواتارو إندو.

ق29: ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة فان دايك لإدوارد.

ق28: أليسون ينقذ ليفربول من هدف محقق بعد تسديدة من جيفرسون ليرما قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.

ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا.

ق10: غياب الخطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

ليفربول صلاح كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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