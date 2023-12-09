مباشر الدوري الإنجليزي – كريستال بالاس (1) - (1) ليفربول.. جوووووول صلاااااااح
السبت، 09 ديسمبر 2023 - 14:06
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي كريستال بالاس وليفربول التي تقام في ملعب سيلهرست بارك في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.
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ق76: جووووووووووووول صلاااااح يدرك التعادل لليفربول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وارتطمت بجسد لاعب بالاس وسكنت الشباك.
ق75: بطاقة إنذار ثانية لجوردان أيو ليطرد.
ق70: ليفربول مازال يعاني ولا يشكل خطورة هجومية.
ق57: جوووووووووول ماتيتا يسجل الهدف الأول لبالاس من ركلة جزاء.
ق57: الواقعة حدثت قبل دقيقتين وحكام الفيديو استدعوا حكم الساحة الذي احتسب ركلة جزاء لبالاس.
ق56: الحكم يراجع تقنية الفيديو لوجود ركلة جزاء على أرنولد لعرقلته للاعب بالاس ماتيتا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق33: بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء ركلة جزاء بالاس بعد وجود مخالفة لليفربول بعد عرقلة هيوز لواتارو إندو.
ق29: ركلة جزاء لبالاس بعد عرقلة فان دايك لإدوارد.
ق28: أليسون ينقذ ليفربول من هدف محقق بعد تسديدة من جيفرسون ليرما قبل أن ترتطم الكرة بالقائم.
ق20: مازال التعادل السلبي مستمرا.
ق10: غياب الخطورة حتى الآن.
انطلاق المباراة.