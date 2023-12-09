تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس

عاد أليسون بيكر لحراسة مرمى ليفربول بعد الشفاء من الإصابة، فيما يقود محمد صلاح الهجوم بجانب داروين نونيز، ولويس دياز.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكييل فريقه لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ أليسون بيكر الحارس البرازيلي بعد العودة من الإصابة.

من جهة أخرى، يقود جاريل كوانساه الدفاع كأساسي لثاني مرة هذا الموسم بجانب فيرجيل فان دايك بعد إصابة جويل ماتيب بقطع في الرباط الصليبي.

وأخيرا، يقود محمد صلاح الهجوم بجانب داروين نونيز، ولويس دياز.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – جاريل كوانساه – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – واتارو إندو – ريان جرافينبرخ.

الهجوم: محمد صلاح – داروين نونيز – لويس دياز.