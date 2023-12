يمكنك لعب Prince of Persia: The Lost Crown مجانا من ذلك التاريخ

كشفت شركة "يوبي سوفت" عن عرض القصة الخاص بلعبتها الجديدة القادمة في يناير، Prince of Persia: The Lost Crown، في حدث The Game Awards وأعلنت عن قدوم نسخة تجريبية مجانية من اللعبة يوم 11 يناير القادم على جميع المنصات.

اللعبة ستصدر في 18 يناير على منصات PS5/PS4 و Xbox One/ Seris X/S و PC و Nintendo Switch، بسعر 50$.

وتدور أحداثها حول أحد المحاربين الأشداء، ويدعى Sargon يحاول إنقاذ أمير بلاد فارس المخطوف، من خلال البحث عنه في قلعة "قاف" الملعونة والعدائية.

لعبة Prince of Persia: The Lost Crown هي أول لعبة من السلسلة منذ عام 2010، ولكنها لا ترتبط بالسلسلة القديمة في الأحداث ولا تقدم أسلوب لعب مشابه حيث قدمت الأجزاء القديمة تجارب بقيمة إنتاجية مرتفعة ثلاثية الأبعاد ومشاهد سينمائية واهتمام بالقصة.

أما The Lost Crown فهي لعبة منصات بقيمة إنتاجية متوسطة وينعكس هذا في سعرها (50$) مقارنةً ببقية الألعاب الكبيرة (60-70$).

شاهد عرض القصة