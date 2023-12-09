تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 13:15

كتب : FilGoal

الاجتماع الفني قبل لقاء صنداونز وبيراميدز

عقد اليوم السبت بأحد فنادق مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، الاجتماع الفني لمباراة صنداونز أمام بيراميدز في إطار مباريات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صنداونز في الثالثة عصر الأحد على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على أن يرتدي بيراميدز قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأخضر الكامل.

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كما سيظهر صنداونز صاحب الأرض والجمهور بلونه الأساسي الأصفر في الأزرق، ويرتدي حارس المرمى اللون الوردي.

وتقرر أن يتحرك كلا الفريقين باتجاه ملعب المباراة في الواحدة وعشر دقائق، مع ضرورة تسليم التشكيلات لمراقب اللقاء بمجرد الوصول إلى الملعب مباشرة.

ويحتل بيراميدز حاليا المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد كافة فرق المجموعة حتى الآن.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز صنداونز
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