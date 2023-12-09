تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي

السبت، 09 ديسمبر 2023 - 12:52

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على المشكلة التي يعاني منها فريقه والتي تتمثل في قصر قامة لاعبيه.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "يمكن أن يمثل الأمر مشكلة، يجب أن نكون أكثر حدة ونحاول ألا نستقبل أهدافا من ركلات ركنية أو ركلات حرة".

وواصل "يجب أن نكون أذكياء في طريقة تعاملنا ففي كرة القدم الأمر يتعلق بسياق المباراة وألا نجعل الخصم يستغل نقاط قوته.

أخبار متعلقة:
كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟ رغم فكرة العودة لـ دورتموند.. سكاي ألمانيا: سانشو يفكر في الاستمرار مع يونايتد شوقي غريب يرحل عن المقاولون العرب.. وتعيين خليفته في تدريب الفريق

وأردف "يجب أن نتحسن، ربما لا أظهر الكثير من العواطف ولكنني منزعج للغاية ويجب أن نعمل بشكل أكبر في تلك المواقف، يجب أن نوقف العرضيات".

ويستعد تشيلسي لملاقاة إيفرتون غدا الأحد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ولم يستقبل إيفرتون أي هدف من عرضيات خلال الموسم الجاري وهو أكثر فريق طولا في الدوري الإنجليزي.

في المقابل تشيلسي يعد من بين أقصر الفرق واستقبل أهدافا من عرضيات في المباريات الأربعة الأخيرة.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بـ19 نقطة أما إيفرتون فيحتل المركز الـ17 بـ10 نقاط.

تشيلسي بوكيتينو الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟ رغم فكرة العودة لـ دورتموند.. سكاي ألمانيا: سانشو يفكر في الاستمرار مع يونايتد هالاند يسقط الظاهرة رونالدو من تشكيلته في "ألتيميت تيم" ويوجه له رسالة تين هاج يكشف عن 4 لاعبين يبحث تجديد تعاقدهم مع مانشستر يونايتد مواعيد مباريات السبت 9 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة – صلاح يبدأ اليوم.. الزمالك ضد ساجرادا وقمة سوبر اليد مؤتمر جوارديولا: كنا نريد هزة في النتائج.. ومن الممكن ألا نصعد إلى دوري أبطال أوروبا مؤتمر أرتيتا: سأحتفل مرة أخرى.. ورايا مثير للإعجاب وبذلك سنوقف واتكينز
أخر الأخبار
تشكيل ليفربول – عودة أليسون.. وصلاح يجاور نونيز في الهجوم ضد كريستال بالاس 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
يمكنك لعب Prince of Persia: The Lost Crown مجانا من ذلك التاريخ 9 دقيقة | Gamers
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة صن داونز وبيراميدز 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الحضري يرفض قرار طارق حامد بالاعتزال الدولي ويوجه له رسالة 20 دقيقة | منتخب مصر
خدمة في الجول - بدء عملية حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري بالإمارات 25 دقيقة | الكرة المصرية
تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شوقي غريب يرحل عن المقاولون العرب.. وتعيين خليفته في تدريب الفريق 44 دقيقة | الدوري المصري
كلوب يتحدث عن تعويض صلاح وقت أمم إفريقيا.. وهل يلحق بلقاء أرسنال؟ ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل 24 ساعة من موعدها.. تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 3 مؤتمر كولر: فارق كبير بين استاد القاهرة والبقية.. وهذا سبب استبعاد كريستو وعبد القادر 4 قائمة الأهلي - كما انفرد في الجول.. السولية وموديست بمونديال الأندية وغياب محسن وعبد القادر