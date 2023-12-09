تعليق من بوكيتينو على مشكلة قصر قامة لاعبي تشيلسي

علق ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي على المشكلة التي يعاني منها فريقه والتي تتمثل في قصر قامة لاعبيه.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي: "يمكن أن يمثل الأمر مشكلة، يجب أن نكون أكثر حدة ونحاول ألا نستقبل أهدافا من ركلات ركنية أو ركلات حرة".

وواصل "يجب أن نكون أذكياء في طريقة تعاملنا ففي كرة القدم الأمر يتعلق بسياق المباراة وألا نجعل الخصم يستغل نقاط قوته.

وأردف "يجب أن نتحسن، ربما لا أظهر الكثير من العواطف ولكنني منزعج للغاية ويجب أن نعمل بشكل أكبر في تلك المواقف، يجب أن نوقف العرضيات".

ويستعد تشيلسي لملاقاة إيفرتون غدا الأحد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ولم يستقبل إيفرتون أي هدف من عرضيات خلال الموسم الجاري وهو أكثر فريق طولا في الدوري الإنجليزي.

في المقابل تشيلسي يعد من بين أقصر الفرق واستقبل أهدافا من عرضيات في المباريات الأربعة الأخيرة.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر بـ19 نقطة أما إيفرتون فيحتل المركز الـ17 بـ10 نقاط.