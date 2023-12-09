شوقي غريب يرحل عن المقاولون العرب.. وتعيين خليفته في تدريب الفريق

رحل شوقي غريب عن تدريب المقاولون العرب بسبب سوء النتائج.

أعلن المقاولون العرب رحيل شوقي غريب عن تدريب الفريق "نظرا لوضع الفريق في ترتيب مسابقة الدوري وعدم تحقيق أي فوز حتى الجولة الثامنة".

من جهة أخرى، سيتولى طلعت محرم مهمة الإدارة الفني للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.

وأرسل شوقي غريب رسالة إلى اللاعبين عبر واتساب، قال فيها: "بشكركم على مجهودكم طوال الفترة السابقة، وأتمنى التوفيق للنادي ولكم خلال الفترة القادمة".

شوقي غريب تولى تدريب المقاولون العرب في أغسطس 2022، ليقودهم في 51 مباراة. فاز في 14 مباراة، وتعادل في 22 مباراة وخسر 15 آخرين.

المقاولون العرب يحتل المركز الـ17 برصيد 4 نقاط بعد مرور 8 جولات، وبلا أي فوز.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش يوم 15 ديسمبر الجاري.